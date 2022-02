Cât au cheltuit romanii în 2021 pentru cumpărături online In 2021, an puternic marcat de pandemie, la fel ca si precedentul, romanii au cheltuit, in medie, 52.6 euro pentru cumparaturi de pe internet. Aceasta valoare este cu 5,8% mai mare fata de 2020, conform unei analize realizate de 2Performant, o companie de tehnologie ce opereaza si monetizeaza, ce a fost listata pe piata AeRO a BVB. Romanii sunt foarte atrasi si de campaniile de oferte, pentru ca beneficiaza de cupoane de reducere sau de multe alte beneficii. 69% din achizitii au fost facute cu telefonul mobil Potrivit statisticilor, majoritatea achizitiilor au fost facute prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

