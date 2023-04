Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au stagnat marti, in tranzactiile agitate, dupa cresterile puternice din zilele precedente, investitorii cantarind planurile OPEC+ de a reduce mai mult productia, in raport cu datele economice slabe din Statele Unite si China, care ar putea sugera o reducere a cererii de petrol,…

- Statele Unite au anuntat marti convocarea in cursul dupa-amiezii de marti la Departamentul de Stat a ambasadorului rus la Washington pentru a-i comunica 'obiectia' lor 'puternica' dupa incidentul interceptarii unei drone americane de catre un avion de vanatoare rusesc deasupra Marii Negre, transmit…

- Ciocnirea a doua trenuri in Grecia, marti seara, accident soldat cu cel putin 38 de morti, a fost cauzata de o "tragica eroare umana", a declarat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP si Reuters. "Totul arata ca drama este cauzata, din pacate, in principal de o tragica eroare umana",…

- Doua avioane de lupta americane au interceptat patru avioane rusesti in apropiere de Alaska, a anuntat, marti, Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD), relateaza miercuri AFP. Aceasta interceptare „de rutina” a unor aeronave rusesti, in special modele de bombardier greu Tu-95 si…

- Un avion saudit incarcat cu ajutoare pentru victimele seismului de saptamana trecuta a aterizat marti dimineata la Alep, pentru prima oara dupa mai mult de zece ani, a anuntat Ministerul sirian al Transporturilor, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat luni ca reduce preturile de comercializare pentru modelul electric Mustang Mach-E, cu pana la 5.900 de dolari per vehicul, la cateva saptamani dupa ce rivalul Tesla Inc a decis sa taie preturile globale pentru vehiculele sale electrice cu pana la 20%,…

- Departamentul american al Apararii a acordat L3Harris Technologies un contract de 40 de milioane de dolari pentru livrarea a 14 sisteme de arme antidrona pentru a susține forțele de securitate din Ucraina, a declarat compania, conform Reuters.