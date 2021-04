Stiri pe aceeasi tema

- Un an și jumatate este termenul estimat de ministrul Muncii, Raluca Turcan, pentru evaluarea a 5 milioane și jumatate de dosare de pensii. "Astfel se va revoluționa intregul sistem de pensii", spune Turcan.

- UPDATE Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, joi, ca cinci milioane de pensii vor fi recalculate in urmatoarele 18 luni, aceasta evaluare fiind prima dupa cea realizata in perioada 2005 – 2010. „Am vazut ce inseamna ca unii romani sa fie mai egali decat alții”, a spus Turcan. Raluca Turcan a anunțat,…

