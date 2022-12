Cât a ajuns să coste un cozonac! Ce spun românii despre prețurile piperate Sarbatorile sunt tot mai aproape și este bine știut faptul ca, atat de Craciun, cat și de Revelion, cozonacul un produs cumparat de tot mai multe persoane. Considerat un simbol al sarbatorilor, acest desert fie el cu stafide, nuci, branza, ciocolata sau rahat, este nelipsit de pe mesele romanilor. Cat a ajuns sa coste un cozonac! Ce spun oamenii despre prețurile piperate de anul acesta. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

