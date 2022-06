Căştile Huawei FreeBuds Pro 2 ar urma să vină cu drivere duale, tuning Devialet Huawei continua sa ne intrige cu modul sau de a lansa produse. Pe de o parte avem castile Huawei FreeBuds 5i anuntate deja, dar nu exista FreeBuds 5. Si de ceva vreme asteptam un succesor pentru Huawei FreeBuds Pro, care intarzie sa apara. Azi apar primele informatii pertinente totusi despre Huawei FreeBuds Pro 2. Aceasta a doua generatie de casti flagship TWS a companiei ar trebui sa debuteze in aceasta luna, cu un pret de 200 de dolari, acelasi practicat de FreeBuds Pro la debut. Un mare upgrade va fi trecerea la drivere duale: unul se va ocupa de bas si celalt de medii si inalte. Sursele afirma… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

