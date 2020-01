Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.196 lei in luna noiembrie 2019, cu 106 lei (+2,1%) mai mare decat in luna octombrie 2019, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.179 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 63 lei (+2%), potrivit datelor anuntate luni de Institutul National…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna octombrie de 3.116 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%), arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut…

- Caștigul salarial mediu net a crescut cu 34 de lei in luna octombrie, ajungand la 3.116 lei, potrivit datelor prezentate de catre Institutul Național de Statistica (INS). Comparativ cu aceeași luna a anului trecut, creșterea este de 14,6%, insa daca eliminam inflația, atunci creșterea reala este de…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna octombrie de 3.116 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%), arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna septembrie de 3.082 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 38 lei (+1,2%), arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut…

- In luna septembrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5041 lei, cu 60 lei (1,2%) mai mare decat in luna august 2019. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3082 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 38 lei (1,2%), noteaza Institutul Național de Statistica. Valorile cele mai…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna septembrie de 3.082 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 38 lei (+1,2%), arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3082 lei in luna septembrie a acestui an, in crestere fata de luna precedenta cu 38 lei (1,2%), iar valorile cele mai mari s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (7108 lei), potrivit…