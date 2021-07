Câștigătorul X Factor, Florin Răduță trece prin momente de nedescris! Va fi operat de urgență! ”Nu mai contează nimic, vreau să fiu bine și să trăiesc” Florin Raduța trece prin momente de nedescris. Solistul care a emoționat intreaga țara cu vocea sa și a caștigat sezonul 5 al X-Factor, revine dupa o lunga pauza- in care toata lumea se intreba ce mai face-, cu vești nu tocmai bune. Fostul concurent din echipa lui Ștefan Banica Jr. se confrunta cu probleme grave de sanatate. ”Mi-au gasit o tumoare, un polip din care trebuie luata biopsie ca sa vada daca este canceros. S-au facut 7 luni in care nu reușesc sa mananc cum trebuie, sa dorm cum trebuie, sa ma bucur de ceea ce se intampla in jurul meu”, povestește tanarul care este la un pas de tragedie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

