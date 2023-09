Perseverența te poate face milionar, in euro. Castigatorul premiului de peste 2,78 de milioane de euro de la tragerea Loto 6/49 de duminica joaca de peste 20 de ani aceleași numere. E si-a ridicat castigul marți premiul fabulos. Barbatul are aproximativ 60 de ani si este din Calafat. Investiția a fost de 14,50 lei. Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Loteria Romana, in cursul zilei s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I, in valoare de 13.829.095,20 de lei (peste 2,78 milioane de euro), obtinut la tragerea suplimentara Loto 6/49…