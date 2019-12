Stiri pe aceeasi tema

- FINALA VOCEA ROMANIEI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. In cadrul celei de-a doua semifinale Vocea Romaniei 2019, concurenții au adus pe scena cate doua momente muzicale: fiecare a cantat o piesa, iar antrenorul a urcat pe scena alaturi de cei doi semifinaliști intr-un moment special. Fiecare…

- Marea finala a emisiunii Vocea Romaniei se apropie cu pași repezi. In seara aceasta aflam cine se va bucura de titulatura de Vocea Romaniei 2019. Surpriza din semifinale a venit din partea Elenei Bozian, tanara inginera care a reușit sa ajunga la ultimul pas in competiție, deși nu are studii in domeniu…

- Parcursul Elenei Bozian la “Vocea Romaniei” a fost fabulos, daca ținem cont ca, la inceput, numai Horia Brenciu a avut incredere in talentul ei! A fost singurul care s-a intors la audițiile pe nevazute, dandu-i o șansa.Elena Bozian intra vineri in finala Vocea Romaniei 2019, alaturi de Andi Țolea (echipa…

- FINALA VOCEA ROMANIEI 2019. Producatorii show-ului VOCEA ROMANIEI iși propun sa aduca lucruri noi, atat din punct de vedere al calitații vocilor din concurs, dar și din punct de vedere al condițiilor tehnice de transmisii LIVE. "Vineri seara, in finala Vocea Romaniei vom avea parte de cele mai buni…

- Vineri seara au fost aleși finaliștii de la Vocea Romaniei. Poreclita Adele, Elena Bozian este finalista de la Vocea Romaniei, este din Pitești, și este inginer economist, specializata in documentații studii. Se ocupa de cataloagele de piese din service-uri și este angajata la Uzina Mioveni-Dacia. A…

- Adriana Simionescu a facut parte din echipa lui Horia Brenciu si a ratat, astfel, prezenta in marea finala de la Vocea Romaniei 2019. "Il credeam pe Brenciu imparțial dar m-am inșelat", "Poate taticu' fetei ii mai canta pe la vreo paranghelie, gratis", "Hai Horia, fugi la antene ca acolo șmecheria…

- Adriana Simionescu, fiica lui Adi Minune, a participat la prima semifinala live de la Vocea Romaniei, show transmis de Pro Tv, care a avut loc in data de 6 decembrie 2019.Vineri, 6 decembrie 2019, s-a desfașurat prima ediție live a emisiunii Vocea Romaniei, la care au participat 12 concurenți, cate…

- Adriana Simionescu a fost insoțita de sora ei mai mare, de fratele sau și de mama lor, iar cel care a intors scaunul si a luat-o in echipa lui a fost Horia Brenciu. La scurt timp dupa prestatie, au aparut mesaje care sustin ca Adriana Simionescu nu a "stralucit". VOCEA ROMANIEI 2019. Fiica…