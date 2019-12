CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2019. Imediat dupa incheierea finalei Vocea Romaniei, Dragoș Moldovan a acordat un interviu.

"Mulțumesc mult tuturor celor care m-au susținut și m-au votat. Inca nu imi dau seama cum ma simt. Trebuie sa mai treaca vreo ora așa sa ma liniștesc și sa-mi dau seama de ce tocmai s-a intamplat. Am spus mereu ca de cand am venit la acest concurs nu mi-am facut niciun fel de așteptari și am vrut dar sa cant cat mai bine și sa traiesc momentele atunci pe scena. A fost un drum foarte fain, in care am cunoscut mulți oameni faini", a spus Dragoș Moldovan.

