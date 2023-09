Câștigător la Loto în România: A pierdut toți banii, a ajuns în închisoare și apoi a murit Cel mai ghinionist caștigator la Loto din Romania a fost urmarit de probleme de cand a incasat premiul cel mare. Povestea lui este tulburatoare. Cel mai ghinionist caștigator la Loto din Romania a fost urmarit de mari probleme. A caștigat in anul 2008 suma de 3.8 milioane de euro la Loto 6 din 49, iar apoi, un val de ghinioane s-a abatut asupra sa, scrie fanatik.ro . Mihai Cazacu din Iași parea ca a dat lovitura in 2008. Nimeni nu avea sa știe insa ca odata cu acest lucru vor incepe și ghinioanele. Deși ar fi putut sa iși asigure un trai decent, a pierdut toți banii. Mai mult de atat, cel mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

