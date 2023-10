Stiri pe aceeasi tema

- Inaugurat in anul 2013 in urma unei investiții inițiale de 7 milioane de euro, Hotel Privo din Targu Mureș este astazi una dintre cele mai apreciate destinații din industria ospitalitații din județul Mureș și chiar din Romania. Ansamblul hotelier care este alcatuit dintr-un hotel cu design modern, o…

- Sambata, 30 septembrie 2023, Biserica Ortodoxa Romana aniverseaza 16 ani de la intronizarea Preafericitului Parinte Daniel ca Patriarh. Cu acest prilej, intre orele 09.00 – 11.00, va fi savarșita Sfanta Liturghie in Catedrala Patriarhala. Ceremonia de intronizare a Preafericitului Parinte Daniel ca…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, in urma cu cateva zile, la inaugurarea unui dispensar medical realizat din fonduri proprii de catre Primaria Comunei Bogata. "Construcția dispensarului a inceput in 2021 și a costat 430.000 de lei, fara TVA. Exista preocupare permanenta și generalizata…

- Astazi este o zi mare in Baia Mare. De la ora 13:00, pe Campul Tineretului, primarul Catalin Cherecheș va spune DA in fața ofițerului de stare civila alaturi de aleasa inimii sale, talentata creatoare de moda Tabita Gliga. Ceremonia civila va aduce impreuna nu doar familie și prieteni, ci și toți locuitorii…

- Noul sediu al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, a carui constructie a inceput in urma cu aproape un deceniu si jumatate in municipiul Sfantu Gheorghe, va fi inaugurat in acest an, a declarat azi subsecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Petru Bledea. Potrivit acestuia, investitia…

- Contractul de gestionare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor din localitatea Remetea a fost semnat astazi, in cadrul sedintei Consiliului Judetean Harghita, la mai multi ani dupa ce obiectivul, realizat din fonduri europene, a fost finalizat si inaugurat. Centrul de gestionare a deseurilor…

- Cetatea Medievala din Targu Mureș a gazduit sambata, 29 iulie, Ceremonia de acordare a primului grad de ofițer a Institutului Medico-Militar, Secția de Pregatire Medico-Militara Targu Mureș. Evenimentul a debutat cu intampinarea subprefectului Zsigmond Nagy, urmata de oficierea serviciului religios.…

- Un bust al scriitorului Nicolae Dabija a fost inaugurat in comuna Codreni, raionul Cimișlia, localitatea de baștina a scriitorului. Ceremonia de dezvelire a bustului a inceput cu intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova, in prezența autoritaților locale, familiei regretatului scriitor, oamenilor…