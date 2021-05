Casieriile RAJA, închise pe 1 iunie Marți – 1 iunie 2021, casieriile RAJA și compartimentele care desfașoara activitați de lucru cu publicul vor fi inchise. Abonații pot folosi serviciile online pentru efectuarea plaților, precum contul de client RAJA (accesibil pe pagina web www.rajac.ro sau prin aplicația de mobil), transfer bancar sau direct debit. Clienții care nu au acces la soluțiile de plata la distanța pot achita facturile la punctele de plata Pay Point/Payzone, Westaco și in incinta magazinelor „La doi Pași”. In aceasta perioada, activitatea structurilor RAJA SA care asigura continuitatea serviciilor de alimentare cu apa… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

