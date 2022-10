Casele din Constanta sunt readuse la viata cu un concept modern de semineu compact Orice semineu vechi poate fi modernizat si redecorat pentru a ti oferi confortul dorit, dar si pentru a se re integra in stilul de amenajare al locuintei tale.Astfel, daca ai un semineu pe lemne care necesita o transformare totala, mesterii sibieni de la Pefoc ne propun un focar modern si compact, de tip caseta. Denumirea acestei categorii de focare provine de la forma lor complet dreptunghiulara, similare unei casete. Cu un design compact, acestea sunt ideale pentru proiectele de seminee modern ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de femei și copii din Ucraina s-au strans sambata, 15 octombrie 2022, la Constanța, pentru a reaminti ca sunt refugiați și ca țara lor este bombardata zi de zi. Ei au cerut ca Rusia sa fie declarat „stat terorist“.

- Seniorii din cadrul Organizatiei Municipale a Partidului National Liberal au sarbatorit la finalul saptamanii anterioare Ziua Pensionarului. Presedintele organizatiei le a transmis un calduros mesaj prin care a apreciat lupta pe care au dat o cei mai experimentati in viata. Sa luam aminte la seniorii…

- Cu gandul la semenii lor, in cadrul acestei campanii mondiale, Martorii lui Iehova din Constanta distribuie gratuit brosura Bucura te pentru totdeauna de viata Conflictele, razboaiele, bolile, problemele economice si sociale ameninta pacea si linistea tuturor. Vor trai vreodata oamenii in pace bucurandu…

- La trei ani de la moartea lui Razvan Ciobanu, a murit și tatal acestuia, dupa ce in urma cu ceva timp, barbatul suferise o operație pe cord deschis. Razvan Ciobanu s-a stins din viața pe data de 29 aprilie 2019, in urma unui accident de mașina, iar decesul sau a starnit multe controverse. Razvan Ciobanu…

- Cauti o soba pe lemne cu aspect rustic sau un semineu cu design fermecator, dar la preturi corecte, fara intermediari, costuri ascunse sau oferte cu steluta Mesterii sibieni de la PEFOC cu sediul la Sibiu si parteneri oficiali in intreaga tara, au reusit sa stabileasca, in functie de preferintele de…

- Accidentul produs joi, 28 iulie, la intrarea in Constanța, pe DN 3, in urma caruia barbatul de 40 de ani care se afla la volan și-a pierdut viața, a fost filmat de o camera de supraveghere. In imagini, se vede cum automobilul vine cu viteaza dinspre localitatea Valu lui Traian, sare peste sensul giratoriu,…

- Administratorul noului Mustang Pet Hotel este medicul veterinar Cristina Crintea, asociat unic figurand Ionut Crintea, dupa cum se arata in Monitorul Oficial.O firma noua a fost infiintata in Constanta, pe Aleea Murelor Informatiile au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, unde se mentioneaza…

- Fostul parlamentar PNL, Mircea Iustian a decedat azi noapte. A fost parlamentar PNL, apoi PDL si subprefect in anii 1996 2000 si consilier judetean in anii 1992 1996A ocupat functia de senator in anii 2000 2004, iar deputat a fost in anii 2004 2008. In august, acesta implinea 75 de ani. Din pacate,…