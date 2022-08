Stiri pe aceeasi tema

- O parada navala, ceremonii militare si religioase, lansarea crucii de flori si expozitii vor fi organizate in zilele de 14 si 15 august pe Faleza Dunarii din Galati cu ocazia Zilei Marinei, informeaza, joi, Biroul de presa al Primariei municipiului.

- O parada navala, ceremonii militare si religioase, lansarea crucii de flori si expozitii vor fi organizate in zilele de 14 si 15 august pe Faleza Dunarii din Galati cu ocazia Zilei Marinei, informeaza, joi, Biroul de presa al Primariei municipiului. Programul evenimentelor va mai cuprinde animatie stradala…

- Primaria Alba Iulia renunța la antivirusul rusesc și cumpara alte soluții de securitate pentru toata administrația Municipiul Alba lulia cumpara prin procedura de achiziție directa un „Sofware antivirus” cu o valoare maxima de 27.000 de lei. Potrivit documentației, valoarea totala estimata a achiziției,…

- Primarul satului Goleni din raionul Edineț este cercetat penal de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și procurorii oficiului Nord al Procuraturii Anticorupție, intr-un dosar de corupere pasiva. Acesta este banuit ca și-ar fi insușit, prin extorcare, salariul lunar al unei angajate auxiliare…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 30 iunie, in jurul orei 19.30, la un incendiu de deșeuri produs in municipiul Targu-Mureș, in curtea exterioara a internatului Liceului de Arte. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa…

- Fostul adjunct al sefului IPJ Galati, comisarul sef Daniel Miron, aflat sub control judiciar, a fost trimis in judecata pentru mai multe fapte penale, informeaza, vineri, Biroul de relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati. ‘Prin rechizitoriul din data de 16.06.2022 (…)…

- Comisarul-sef Daniel Miron, fostul adjunct al sefului IPJ Galati, a fost trimis in judecata pentru mai multe fapte penale, informeaza, vineri, Biroul de relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati. „Prin rechizitoriul din data de 16.06.2022 (…) s-a dispus trimiterea in…

- PRIMARIA ORASULUI CAVNIC, cu sediul in Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7 , judetul Maramures, conform HG 286/23.03.2011cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea concursului pentru ocuparea a doua posturi contractuale, pe perioada nedeterminata de : -muncitor calificat II , in cadrul…