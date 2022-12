Case acoperite complet cu gheață. Imagini spectaculoase pe malul lacului Erie Imagini incredibile au fost surprinse pe țarmul lacului Erie, unde casele au fost acoperite complet cu un strat gros de gheața, dupa viscolul din weekendul trecut. Care este insa explicația fenomenului? Viscolul și vintul puternic au creat valuri uriașe pe lacul Erie. Apa a fost impinsa spre țarm de rafalele de vint, iar din cauza temperaturilor scazute, picaturile de apa au inghețat pe cladiri Citeste articolul mai departe pe noi.md…

