- Un accident spectaculos a avut loc in aceasta seara in Timisoara, pe Calea Urseni. Nu se stie inca din ce motive, un autoturism s-a rasturnat cu rotile in sus. La locul accidentului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție cu trei pompieri, o ambulanța SAJ și un echipaj de poliție.…

- Traficul feroviar este intrerupt in zona stației Giroc, județul Timiș, dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a fost grav ranit, potrivit agenției Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul feroviar este oprit pe secția de cale ferata 125, la kilometrul…

- Un echipaj al Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare SMURD s a deplasat pe strada Iuliu Maniu, din Timisoara, unde a avut loc un accident rutier.Conform primelor date, in eveniment au fost implicate doua autoturisme unul stationa pe marginea partii carosabile, cel de al doilea se afla…

- Un șofer de 37 de ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod, in aceasta dimineața, la Giarmata Vii. Șoferul era singur in mașina. A fost ranit ușor in urma impactului. In dimineața zilei de marți, 3 decembrie, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un cap de pod, la Giarmata Vii. Șoferul…

- Accidentul s-a produs marți dimineața, in intersecția de la Punctele Cardinale din Timișoara și a fost filmat cu o camera de bord, de unul dintre cititorii Tion.ro, caruia ii mulțumim pentru imagini. In video poate fi observat momentul in care semaforul indica culoarea roșie, iar toți…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, pe Bulevardul Republicii din municipiul Bistrița, in care sunt implicate doua autoturisme. Unul dintre acestea s-a rasturnat. Niciuna dintre persoanele aflat in cele doua mașini nu a ramas incarcerata. La locul accidentului au fos direcționate un…

- Mai multe persoane puteau plati cu prețul vieții o „cascadorie” in trafic. Totul s-a terminat, insa, doar cu pagube materiale, deși putea fi mult mai rau. O mașina a sarit literalmente peste un sens giratoriu din Calea Șagului, s-a oprit intr-un panou publicitar și a luat foc. Accidentul s-a petrecut…

- O ambulanta care transporta un ranit grav de la Petrosani la Spitalul judetean din Timisoara a fost implicata, in aceasta noapte, intr-un accident de circulatie in orasul Recas, din judetul Timis.&nb...