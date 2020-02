Stiri pe aceeasi tema

- Un clasament realizat, in apropiere de „Ziua Indragostitilor”, de site-ul picodi.com, prin verificarea statisticilor privind termenii romantici folositi pe internet, arata ca locuitorii din Brasov sunt pe ultimul loc in topul celor care sarbatoresc dragostea. Topul județelor romantice s-a facut prin…

- Ziua Indragostitilor se apropie cu pasi repezi, insa nu toti vor fi inconjurati de inimioare rosii si trandafiri. Din punct de vedere astral, exista cateva cupluri de zodii predispuse la lacrimi si suspine chiar inainte de Valentine's Day.

- Cei care vor sa faca pasul cel mare intr-o relație chiar de Ziua Indragostiților nu trebuie sa ezite. De-a lungul timpului, numeroase perechi, inclusiv vedete de talie mondiala, s-au logodit ori s-au casatorit la 14 februarie.

- Mii de cupluri din Coreea de Sud s-au casatori in același timp, in cadrul unei ceremonii ținute de Biserica Unificarii. Evenimentul a avut loc la Centrul de Pace Mondiala Cheongshim de langa Seoul.

- Alianta USR PLUS va stabili, saptamana viitoare, modalitatea de evaluare prin care va fi ales candidatul unic pentru Primaria Capitalei, a anuntat, luni, candidatul PLUS in aceasta competitie interna, Vlad Voiculescu. "Nu s-a schimbat nimic. Alianta USR-PLUS va avea candidat unic pentru Primaria Capitalei,…

- Un locuitor al Chișinaului a decis sa-și surprinda copiii intr-un mod inedit. Barbatul, care este alpinist, a aparut la fereastra imbracat in Moș Craciun. Deoarece ideea a placut multor persoane, aceasta familie a decis sa faca o surpriza și altor copii.

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- Ștefan Banica și Lavinia Pirva s-au iubit ceva timp pana sa ajunga sa faca pasul cel mare, dar și cand l-au facut, oamenii au ramas masca! Cei doi au ales sa iși uneasca destinele in Bulgaria, departe de ochii curioșilor, iar celebrul artist a oferit detalii spectaculoase despre acest eveniment.