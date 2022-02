Imobilul de pe strada Gheorghe Asachi a fost clasat in lista monumentelor istorice de interes local in 1992, sub titulatura „Casa poetei Veronica Micle”. In 1997, una dintre locatarele imobilului a solicitat declasarea din lista monumentelor istorice. Documentația tehnica necesara a fost intocmita in cadrul Complexului Muzeal „Moldova”, stabilindu-se ca imobilul nu are valoare memorialistica si nici elemente arhitecturale deosebite, arata Ediția de dimineața. Referatul prin care se propunea stergerea cladirii din lista monumentelor istorice a fost inaintat comisiei naționale de profil. Locatara…