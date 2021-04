Casa unui primar, făcută scrum. Edilul acuză pompierii că au venit fără apă Casa unui primar din Vrancea a ars ca o torta mai multe ore. Focul s-a extins pe o suprafata de 400 mp. Este vorba despre casa edilului din comuna Vrancioaia, Ionica Danțiș. Initial, au fost trimise autospeciale de la statia de pompieri Vidra, insa, in scurt timp au fost chemate alte echipaje de la Focsani. Primarul i-a acuzat pe pompieri ca interventia s-a prelungit, pentru ca au venit cu masini fara apa. Reprezentantii ISU Vrancea au dezmintit acest lucru si au explicat, ca atunci cand sunt folosite tunurile cu apa, se consuma o cantitate foarte mare apa intr-un timp… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

