- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu au fost primiti luni la Palatul Zarzuela din Madrid de regele Felipe al VI-lea si de regina Letizia ai Spaniei, informeaza Casa Regala a...

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu au efectuat o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, in perioada 16 - 19 aprilie, informeaza Biroul de Presa al Casei Regale. Aceasta a fost prima vizita externa a Custodelui Coroanei, in calitate de sef al Casei Regale a Romaniei. Luni, 16 aprilie,…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a fost primita miercuri, la Palatul Regal din Amman, de regele Abdullah al II-lea. "Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu au fost intampinati de suveranul hasemit la intrarea in palat si au avut o intalnire la care au luat parte…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a oferit, vineri, la Palatul Elisabeta, un dineu in onoarea ministrului Educatiei din Emiratele Arabe Unite, Hussain Ibrahim Al Hammadi, aflat in vizita in tara noastra. Principele Radu a exprimat satisfactia Custodelui Coroanei si a sa personal pentru vizita delegatiei…

- Imaginile certei din Catedrala din Palma de Mallorca si aparute pe retelele de socializare au facut inconjurul lumii. O arata pe Letizia impiedicand si punandu-se in fata obiectivului fotografic ca soacra ei sa nu fie pozata de catre fotograful oficial al Casei Regale impreuna cu cele doua nepoate,…

- O inregistrare video care dezvaluie relatiile tensionate dintre regina Letizia si soacra sa, fosta regina Sofia, a uimit opinia publica din Spania. Duminica, familia regala spaniola a participat la slujba de Pasti, la Catedrala din Palma de Mallorca, si aici, o inregistrare din timpul ceremoniei, a…

- Membrii Familiei Regale a Spaniei au petrecut ieri Paștele Catolic, iar Regina Letizia, fiicele sale, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, dar și fostul rege Juan Carlos I al Spaniei și soția sa, Regina Sofia a Spaniei, au imbracat haine de sarbatoare pentru a participa la slujba tradiționala. Regalitațile…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRRS, Custodele Coroanei Romane,…