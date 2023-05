Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj postat, sambata, pe Telegram, premierul Ucrainei, Denis Smihal precizeaza ca s-a intalnit cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Buckingham din Londra, unde au sosit pentru incoronarea regelui Charles al III-lea, iar cei doi oficiali au discutat despre exportul și…

- In toata Scotia vor avea loc evenimente pentru a sarbatori incoronarea regelui Charles al III-lea, insa evenimentul va fi marcat si de proteste impotriva monarhiei, noteaza DPA.Ceremonia de incoronare va fi transmisa de la Westminster Abbey pe un ecran de dimensiuni mari in West Princes Street Gardens…

- Palatul Buckingham a inceput sa dezvaluie inca de la sfarsitul saptamanii trecute programul celor trei zile de festivitati pentru incoronarea regelui Charles al III-lea. Dupa ceremonia organizata pe data de 6 mai la Westminster Abbey va avea loc un concert cu vedete, un „mare pranz” national si initiative…

- The New York Times a vizitat inainte de incoronare casa din Ardeal a regelui Charles, una dintre cele 56 de cabane, 12 case și 7 palate pe care acesta le deține. Pensiunea se afla in Valea Zalanului, județul Covasna, la 30 de kilometri de Sfantu Gheorghe.Incoronarea monarhului englez, programata sambata,…

- Printul Harry, retras din randul membrilor activi ai casei regale britanice, va veni in Regatul Unit pentru a asista la incoronarea oficiala a tatalui sau, Charles al III-lea, insa nu va fi insotit la ceremonie de sotia sa Meghan si nici de copiii lor, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, citat de…

- Palatul Buckingham a dezvaluit noi detalii referitoare la incoronarea regelui Charles al III-lea, la 6 mai, inclusiv crearea unui emoji special pe Twitter pentru a marca acest eveniment, transmite agerpres.ro.

- Uleiul sfant pentru ungere, care va fi folosit pentru incoronarea regelui Charles III al Marii Britanii in luna mai, a fost binecuvantat la Ierusalim, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…