Vizitatorii Domeniului Regal Savarsin vor putea vedea, in curand, Atelierul Auto al Regelui Mihai cu toate piesele, uneltele si accesoriile lui originale, anunta Familia Regala a Romaniei intr-o postare pe Facebook. "In curand, la Domeniul Regal Savarsin, publicul va putea vizita Atelierul Auto al Regelui Mihai, asa cum a fost organizat si randuit de suveran, in ultima jumatate de secol, pe perioada exilului. Piesele si uneltele din atelier au fost aduse din Elvetia si asezate, cu fidelitate, in aceeasi cladire in care a functionat atelierul in anii 1940", precizeaza sursa citata. Potrivit savarsinregal.ro,…