Stiri pe aceeasi tema

- In perioada starii de alerta, care va fi instaurata din 15 mai in Romania, deplasarea persoanelor in afara localitaților va fi permisa in urmatoarele situații Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reguli de organizare și desfașurare a activitaților de ingrijire personala in spațiile special destinate. Prin activitatea de ingrijire personala se ințelege activitatea desfașurata in spații special destinate pentru frizerie, coafura, manichiura, pedichiura și cosmetica. Accesul la…

- Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarile Inaltei Curți de Casație și Jutiție și a Avocatului Poporului impotriva legii prin care au fost abrogate toate pensiile speciale cu exceția celor din Armata și Ministerul de Interne, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul CCR. Potrivit acestora,…

- Fake-news și dezinformarile dinpartea Chinei in pandemia de coronavirus vor fi discutate inParlamentul European, cuprinse in raportul Serviciului European deAcțiune Externa (SEAE).Discuțiile pe margine raportului vor avea loc joi, dupa ce China a respins acuzatiile conform carora Beijingul raspandeste…

- Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals", critica dur intelegerea dintre Ministerul de Interne si Biserica Ortodoxa, in baza caruia se vor distribui Sfintele Pasti si Lumina de Invire catre credinciosi. Streinu-Cercel considera ca riscul de…

- Premierul Ludovic Orban se afla la Ministerul de Interne, la momentul transmiterii acestei știri, anunța Antena3. La intrare, acesta nu a facut nicio declarație.Vizita premierului are loc dupa ce Parlamentul a incuviintat decretul emis de presedintele Klaus Iohannis de prelungire a starii…

- "Ministrul Vela incearca sa-și acopere incoerența masurilor adoptate prin ordonanțele militare aruncand, din nou, vina pe PSD. Este rușinos sa vii sa invoci ZVONURI pentru a fundamenta o decizie luata la nivel oficial. Ministrul Vela decredibilizeaza total Ministerul pe care il reprezinta,…

- Germania elaboreaza o lista de masuri - printre care obligativitatea purtarii mastilor sanitare in locuri publice, limitarea adunarilor si accelerarea anchetelor epidemiologice - a caror punere in practica ar urma, potrivit autoritatilor de la Berlin, sa permita renuntarea treptata, incepand cu 19…