- Presedintele Igor Dodon a anuntat vineri, 16 octombrie, ca va face tot posibilul ca politicianul fugar Cristian Rizea, condamnat definitiv la patru ani si opt luni de inchisoare si care s-ar afla la Chisinau, sa fie extradat in Romania. Totodata, seful statului a precizat ca Rizea va ramane fara cetatenia…

- Din cele 918 cazuri noi de infectare cu Covid-19, confirmate astazi in Moldova, 426 sunt doar in municipiul Chișinau. Alte 110 persoane au fost diagnosticate cu noul tip de coronavirus in regiunea transnistreana. In regiune, cele mai afectate sunt mun. Balți și raioanele Cahul, Florești și Ialoveni.

- Un șofer din Chișinau a dat batai de cap muncitorilor din sectorul Centru, dupa ce a decis sa iși parcheze Mercedesul chiar pe porțiunea unde este amenajat spațiul verde. Este vorba despre zona de pe strada Pușkin și Banulescu - Bodoni, unde la moment sunt efectuate lucrari de amenajare a trotuarului.

- In ultimii ani Moldova s-a confruntat cu incendii devastatoare, majoritatea produse in Chișinau. Acum doi ani, acoperisul Institutului de Zoologie al Academiei de Stiinte, din cartierul Telecentru, a fost cuprins de flacari.

- RSSM pe fotografiile scanate din albumurile anilor 1980 arata ca o țara in care "viața devine din ce in ce mai buna, din ce in ce mai vesela", scrie autorul galeriei foto curente. In seriz de fotografii exista imagini de la campionatul URSS la poliatlon "Zelenii teatr", Hotelul "Turist", "Inturist"…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.5 s a produs in aceasta noapte, la ora 01:40:18 ora locala a Romaniei , in Moldova, judetul Bacau, la numai opt kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele Latitudine 46.3947deg;N Longitudine 27.4101deg;E.Cutremurul s a produs la 42 km SE de Bacau, 87…

- Femeia este dezamagita de decizia autoritaților si a transmis un mesaj, pentru toți romanii, in special pentru clasa politica de la București: sa nu mai finanțeze regimul de la Chișinau. „Uitați-va, oameni buni, cat costa arborarea unui drapel! Astazi mi-a venit o incheiere de la executorul…