Stiri pe aceeasi tema

- Francisca și Tj Miles și-au cumparat o casa in București și sunt foarte bucuroși pentru alegerea facuta. Cei doi locuiau intr-un apartament și au decis sa faca pasul cel mare de a trece la urmatorul nivel. In ceea ce privește relația lor, au multe planuri de viitor, inclusiv sa devina parinți.

- Ieri a murit Marian Toniuc, fost primar al Bistriței din anii `90. In aceeași perioada, acesta a indeplinit și funcția de subprefect al județului Bistrița-Nasaud. Acesta implinea 84 de ani și avea probleme de sanatate. Marian Toniuc a murit ieri, intr-o clinica din Cluj-Napoca. Acesta avea probleme…

- Sute de persoane au sarbatorit aseara Ziua Independenței in centrul orașului Balți, la un concert la care a evoluat și Carla's Dreams. Una dintre piesele sale a incins tinerii, care au strigat cat au putut cuvintele necenzurate din cantec.

- Biserica Evanghelica a fost resfințita și redeschisa publicului. Cu toate acestea, Primaria Bistrița va trebui sa mai scoata din buzunar peste doua milioane de lei. Consilierii Locali vor aproba acest lucru saptamana viitoare. Anul acesta in luna mai, Biserica Evanghelica a fost resfințita, la 5 ani…

- Companiile au inchiriat aproape 550.000 metri patrati de spatii logistice si industriale in prima jumatate a anului, peste o treime reprezentand contracte de preinchiriere, in special in proiecte care urmeaza sa fie livrate in 2024, potrivit unei analize realizate de un o companie de consultanta imobiliara,…

- Raportul Politiei Romane privind interventiile si sanctiunile din ultimele 24 de ore, incepand de ieri, 24 iulie 2023. Politistii au acordat ieri amenzi ce depasesc 2,7 milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Afacerilor Interne, in aceasta dimineata, pe 25 iulie 2023,…

- 4 din 10 copii ai caror parinți lucreaza in alte state, au mama plecata iar in cele mai multe dintre cazuri, mamele se intorc in țara o data pe an. 5% dintre mamele plecate, vin sa-și vada copiii o data la doi ani sau chiar mai rar. Datele aparțin Organizației Salvați Copiii Romania care anunța […]…

- Bijuteria arhitecturala, recunoscuta in presa vremii drept “Cel mai elegant teatru din Galati”, reprezinta o proprietate cu potential pentru investitorii care doresc sa contribuie la protejarea patrimoniul cultural al orasului. Construit initial in 1911 de catre Apostol P. Papadopol, un comerciant…