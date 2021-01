Casă în flăcări în Timiș Vineri, in jurul orei 20.50, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un incendiu de locuința produs in localitatea Sannicolaul Mare. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1 autosanitara SMURD de la Stația de Pompieri Sannicolau Mare Ajunși la fața locului, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta intr-o singura incapere a locuintei. Intervenția operativa a pompierilor a limitat extinderea incendiului la intreaga construcție și salvarea bunurilor. In urma incendiului au ars materialele combustibile din incaperea de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statia de Pompieri Cimpeni, in cooperare cu Detasamentul de Pompieri Turda, intervin, vineri, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la doua case, alipite, in localitatea Posaga de Sus, comuna Posaga. In urma incendiului a rezultat o victima, femeie de 81 ani, cu plaga la membrul superior…

- O familie din Dumitra și-a vazut agoniseala de-o viața mistuita de flacari. Casa in care locuiau a ars dupa ce au lasat nesupravegheat un aparat de gatit. Pompierii bistrițeni au intervenit cu autospecialele cu apa și spuma in Dumitra, la un incendiu. O casa de locuit a fost cuprinsa de flacari. Incendiul…

- Potrivit primelor cercetari, cauza incendiului ar fi fost ”manipularea neglijenta a focului” folosit pentru incalzirea cladirii de lemn cu un etaj.Victimele, șapte barbați și patru femei, aveau varste cuprinse intre 57 și 83 de ani. Incendiul s-a produs luni dimineața, in jurul orei 03:00. Intervenția…

- Miercuri, 25 noiembrie, forțe din cadrul Stației de Pompieri Marunțișu au fost solicitate sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința in localitatea Lera, comuna Chiojdu, județul Buzau. La fata locului s-au deplasat doua echipaje cu autospeciale de lucru cu apa și spuma. La fața…

- Seara zilei de 14 noiembrie 2020 a fost una neagra pentru mai mulți pacienți internați in Spitalul Județean din Piatra Neamț, din cauza unui incendiu devastator care a izbucnit la secția ATI a unitații medicale.

- "Un echipaj de Jandarmerie a fost solicitat sa intervina, joi seara, pentru a indeparta din scara unui bloc un sarpe cu o lungime de peste un metru si jumatate, care in mod evident nu era autohton. Interventia a durat sase minute, doar pentru ca primele patru au fost necesare documentarii pe internet…

- Tirul incarcat cu cereale a fost lovit de o garnitura de tren, iar in urma impactului s-a rasturnat și a luat foc. Mai multe echipaje de poliție, ambulanța, dar și pompierii s-au deplasat la fața locului pentru a interveni. Cei de la ISU Banat intervin pentru lichidarea incendiului. „In accident…

- Un incendiu a izbucnit azi-noapte, puțin inainte de ora 3, in localitatea bistrițeana Vermeș. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la o casa. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul ISU B-N, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. ”In urma incendiului casa…