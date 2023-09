Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit dupa ce au fost infectate cu bacteria Listeria, depistata in aparatele de facut inghetata ale unui restaurant din Tacoma, Washington, au declarat responsabili sanitari, potrivit DPA. Bacteria a fost identificata in toate cele trei feluri de milkshake vandute la restaurantul Frugals,…

- Niciun eveniment nu va avea loc cand va trece un an de la moartea Reginei Elisabeta a II-a. Aceasta a murit pe 8 septembrie 2022, iar in curand se va implini un an de la moartea reginei care a stat cel mai mult pe tronul Marii Britanii. Fosta Regina Elisabeta a murit la varsta de 96 de ani și a fost…

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica jr. a fost acceptata cu bursa, intr-un program de invațare in SUA. Mama ei a insoțit-o in America și a postat mai multe fotografii de acolo, motiv pentru fani sa-i lase reacții acide. Andreea Marin a rabufnit dupa ce unii oameni au acuzat-o ca fiica…

- Publicul a umplut salile cinematografelor din Los Angeles in ziua lansarii filmelor ,,Barbie” și „Oppehiemer”. Chiar daca nu au nicio legatura, premiera filmelor in aceeași zi a obținut numele de „Barbenhiemer”. O mare parte dintre cei care au venit la premiera filmelor și-au cumparat bielete la ambele…

- Autoritațile din Amsterdam au decis sa interzica accesul navelor de croaziera in centrul orașului, in efortul de a limita numarul de vizitatori și de a reduce poluarea. Politicienii locali considera ca navele uriașe nu se incadreaza in ambițiile de dezvoltare durabila ale orașului. Decizia va conduce…

- O cladire a Spitalului CFR Simeria s-ar putea transforma in centru de ingrijire pentru persoanele varstnice. Ministerul Transporturilor propune ca una dintre cele trei cladiri ale Spitalului CFR Simeria sa fie transferata autoritaților locale pentru a deveni centru de ingrijire pe timp de…