Casa de Pensii Sectoriala a MAI anunta procedura de indexare de la 1 ianuarie. Cu cat vor creste pensiile

- In 2021, salariile bugetarilor „se mentin la nivelul din decembrie 2020” Foto Agerpres Salariile si sporurile bugetarilor se vor mentine anul viitor la acelasi nivel cu cel acordat în luna decembrie a acestui an. Valoarea punctului de amenda ramâne la 145 de lei, iar voucherele…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,1% in luna noiembrie a acestui an, de la 2,2% in octombrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,81%, serviciile cu 2,77%, iar marfurile nealimentare cu 0,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Romania se menține intre țarile UE cu cea mai ridicata rata a inflației, deși indicatorul a scazut in ultimele luni. Țarile cu inflație negativa Rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la minus 0,3% in luna octombrie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a ramas stabila la 0,3%, tarile…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,2% in octombrie. Alimentele s-au scumpit cu peste 4% Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,2% in luna octombrie, de la 2,5% in septembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,34%, serviciile cu 2,85%, iar marfurile nealimentare cu 0,60%,…

