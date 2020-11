Stiri pe aceeasi tema

- Stare de nervozit ate Fara nivel de alerta in casele de licitații pentru arta moderna și contemporana, piața merge bine, iar printre artiștii contemporani care vor marca sezonul, exista un francez, un centenar, Pierre Soulages! Este vorba despre schimbarea formatului. Aceasta este predarea pieței de…

- Actiunea lui Selly, depusa deja la Tribunalul Bucuresti, vine dupa ce postul a preluat, fara sa verifice, un material in care parea ca vloggerul era implicat in accident. Ulterior, Selly a dezvaluit ca a fost o farsa facuta tocmai pentru a dovedi ca Romania TV preia informatii fara sa le verifice (multe…

- Doua persoane fizice, la data faptelor administratorii unor firme, au fost trimiși in judecata de DNA Alba Iulia pentru frauda cu fonduri europene. Faptele au legatura cu o licitație de acum șase ani, pentru implementarea unui sistem de comerț electronic. Prejudiciul este de peste 500.000 lei. ”Procurorii…

- Un tablou semnat de maestrul italian al Renasterii Sandro Botticelli va fi pus in vinzare in luna ianuarie la New York de casa de licitatii Sotheby's, ai carei reprezentanti au estimat ca aceasta opera de arta ar putea fi vinduta cu peste 80 de milioane de dolari, informeaza AFP. Pictura prezinta un…

- Casa de vanzari Sotheby's a estimat la mai mult de 80 de milioane de dolari tabloul "Young Man Holding a Roundel", singurul ramas in posesia unui privat si a carui atribuire i-a fost contestata, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.Portretul barbatului cu medalion este foarte asemanator celui pictat…

- Tenismenul francez Benoit Paire, obligat sa stea doua saptamani in carantina in SUA dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, i-a rugat pe organizatorii turneului Masters 1.000 de la Roma sa-l programeze marti, insa acestia au refuzat. Paire pune aceasta situtie pe faptul ca intalneste un italian…