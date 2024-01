Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Garzii de Interventie nr. 2 Toplita au intervenit pentru stingerea unui incendiu, izbucnit, seara trecuta, in jurul orei 21:00, la o locuinta, din municipiul Toplita, avand drept cauza probabila cosul de fum neprotejat termic fata de materialele combustibile, potrivit ISU…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit, in urma cu puține momente, pentru a stinge un incendiu care a afectat doua autoturisme pe strada Fabricii. Apelul de urgența a venit la ora 13:00, iar la misiune a luat parte o autospeciala cu apa și spuma de capacitate medie. Cand pompierii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu de casa in localitatea Someșu Rece - Uzina. „Apelul de urgența a venit in jurul orei 23:10, iar la fața locului s-a deplasat imediat echipajul de la Garda de Intervenție Gilau. Ulterior, forțele…

- Un barbat din Gura Humorului, in varsta de 62 de ani, a ajuns la spital cu arsuri de gradele I si II la nivelul capului, in urma unui incendiu care i-a cuprins marti locuinta, potrivit Agerpres.''Pompierii militari ai Garzii de Interventie Gura Humorului si cei ai Detasamentului Campulung Moldovenesc…

- Pompierii militari ai Garzii de Interventie Gura Humorului si cei ai Detasamentului Campulung Moldovenesc, au intervenit cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD B2, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la casa de locuit din orasul Gura Humorului.La sosirea echipajelor…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a murit in aceasta dimineața, dupa ce casa in care locuia a fost distrusa de un incendiu, in localitatea aradeana Almaș. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gurahonț cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și…

- Dimineața de foc pentru un șofer din capitala. Mașina cu care se deplasa a fost cuprinsa de flacari, in plin trafic, pe strada Miorița. La fața locului au intervenit pompierii și poliția.

- In aceasta dimineața, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Targu Lapuș impreuna cu pompierii militari de la Stația de Pompieri din Targu Lapuș, au participat la stingerea unui incendiu care a cuprins mansarda și acoperișul unei locuințe din satul Razoare. Source