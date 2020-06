Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat cu privire la cazurile de infectare cu COVID-19 la producatorul de carne Tonnies din localitatea Rheda-Wiedenbruck, Germania.Potrivit informațiilor preliminare obținute de catre oficiul consular, pana la acest moment, conform testelor efectuate, 1.300 de lucratori…

- Declarația premierului landului federal german Renania de Nord-Vestfalia, Armin Laschet, potrivit careia ”muncitori intorși dintr-un weekend prelungit in Romania și Bulgaria au adus virusul in fabrica de carne Tonnies din Rheda-Wiedenbruck”, a iscat reacții diplomatice la nivel inalt. Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Extern a transmis, joi, ca a cerut clarificari autoritatilor germane, dupa ce premierul landului federal Renania de Nord-Vestfalia, Armin Laschet, a facut declaratii ”care lasau o marja de interpretare in sensul ca lucratorii romani si bulgari ar fi la originea acestui nou focar…

- MAE cere explicatii premierului landului federal german Renania de Nord-Westfalia, care a declarat ca romanii sunt o sursa a focarului de coronavirus identificat intr-un abator din Rheda-Wiedenbruck.

- Premierul landului federal german Renania de Nord-Westfalia a declarat ca romanii, alaturi de bulgari, ar fi o sursa a focarului de coronavirus identificat la abatorul din Rheda-Wiedenbruck, iar Ministerul Afacerilor Externe a reacționat.Intr-un comunicat de presa, MAE informeaza ca "referirile facute…

- BUCURESTI, 14 mai – Sputnik, Doina Crainic. In contextul pandemiei de coronavirus au iesit la iveala, atat in presa romaneasca, cat si in cea straina, tot mai multe cazuri de exploatare a muncitorilor romani pe plantatiile de sparanghel, dar si in abatoare, unde lucreaza muncitori din sud-estul Europei.…

- In ultimii doi ani, conform Deutsche Welle, in comunitate au avut loc patru descinderi ale unor echipe mixte de politisti germani si romani, la mai multe adrese din orasul din landul Renania de Nord-Vestfalia. La ultima astfel de razie au fost controlate, anul trecut, in luna iulie, 30 de locuinte in…

- Poliția din Hagen, Germania, a fost solicitata sa pazeasca timp de doua saptamani doua blocuri in care locuiesc 60 de romani, dupa ce trei dintre ei au fost diagnosticați cu Covid-19, iar regulile de carantina au fost incalcate. Autoritațile au instituit carantina in cele doua blocuri cu trei etaje,…