Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa recunoasca faptul ca tarile din Balcani care vor sa adere isi pierd increderea in strategia prelungita de acces a Bruxellesului, inrautatita de esecul sau initial in a livra vaccinuri impotriva COVID-19, releva un document intern al UE consultat de Reuters. …

- Regatul Unit a impus primele sanctiuni in cadrul Legii Magnitki. Lista de sanctiuni cuprinde persoane acuzate de deturnari de fonduri, coruptie, legaturi cu teroristi si trafic de droguri, dar si 14 rusi. Cei 14 au legaturi cu schema de frauda masiva descoperita de avocatul Serghei Magnitki, care a…

- Statele Unite critica din nou corupția din Romania in primul raport al Departamentului de Stat asupra drepturilor omului publicat de administrația Biden. Potrivit Radio Romania Actualitați, secretarul de stat Antony Blinken a spus la conferința de presa dedicata raportului ca Departamentul sau ia foarte…

- Presedintele Vladimir Putin i-a indemnat duminica pe rusi sa se vaccineze impotriva coronavirusului, un gest ‘„necesar”, la mai putin de o saptamana dupa ce liderul rus a fost vaccinat intr-un cadru privat, departe de camerele de luat vederi, informeaza AFP. Apelul este lansat in contextul in care campania…

- Pe 26 martie se implinesc 21 de ani de la alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a preluat puterea. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca din adolescența. Anul 1989 il gasește in serviciul KGB, la biroul…

- Datele analizate de Finbold indica faptul ca China a produs, anul trecut, 380 de tone metrice sau 11,9% din producția globala de aur. Producția Australiei a fost de 320 de tone metrice, reprezentand 10% din cota globala, in timp ce Rusia ocupa locul trei cu 9,4% sau 300 de tone metrice. Cele trei țari…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- Cotațiile petrolului au crescut joi, pentru a patra sesiune consecutiva, la cel mai inalt nivel din ultimele 13 luni, susținute de politicile de relaxare monetara și de producția mai mica din Statele Unite. Potrivit Reuters, cotațiile se prezinta astfel acum, deoarece sunt susținute de politicile de…