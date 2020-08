Casa Corpului Didactic Bacău a acreditat două programe de formare In noul contex epidemiologic in care se vorbește tot mai mult de invațamantul online, CCD Bacau a lansat doua programe noi de formare a cadrelor didactice care se conformeaza acestor condiții. Acestea sunt: „Unelte pentru dascalul digital”, ce cuprinde 60 ore de formare și are 15 credite profesionale transferabile. Grupul ținta este personalul didactic de […] Articolul Casa Corpului Didactic Bacau a acreditat doua programe de formare apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

