Stiri pe aceeasi tema

- Post-ul Rotecom – Va uram Craciun Fericit și un 2022 plin de realizari! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Rotecom – Va uram Craciun Fericit și un 2022 plin de realizari! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Primaria Panet – Va dorim sa petreceți SARBATORI FERICITE alaturi de cei dragi! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Primaria Panet – Va dorim sa petreceți SARBATORI FERICITE alaturi de cei dragi! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi și un An Nou cu impliniri! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi și un An Nou cu impliniri! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Nakita – Craciun Fericit și La Mulți Ani! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Nakita – Craciun Fericit și La Mulți Ani! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul VIDEO: Expoziție de 1 decembrie apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: VIDEO: Expoziție de 1 decembrie Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Targu Mureș: Calendarul curațeniei generale, 15-19 noiembrie apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Targu Mureș: Calendarul curațeniei generale, 15-19 noiembrie Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Prima Scoala Romaneasca din Targu Mures isi redeschide portile apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Prima Scoala Romaneasca din Targu Mures isi redeschide portile Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Calendarul Curațeniei generale din Targu Mureș, din perioada 18-23 octombrie apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Calendarul Curațeniei generale din Targu Mureș, din perioada 18-23 octombrie Credit autor: redactia. Source