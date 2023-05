Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, le-a semnalat vineri liderilor din G-7 ca va da unda verde livrarii de catre occidentali de avioane de lupta Ucrainei, inclusiv F-16 americane, a indicat vineri un inalt responsabil al Casei Albe, transmit AFP si Reuters. Presedintele american, aflat la summitul G-7…

- Președintele american Joe Biden și alți lideri ai Grupului celor Șapte (G7) aflați la Hiroshima s-au intilnit cu un supraviețuitor al bombardamentului atomic american care a avut loc la 6 august 1945. Despre acest lucru a informat vineri serviciul de presa al Casei Albe, citind un inalt oficial american.…

- Presedintele american Joe Biden nu intentioneaza sa prezinte scuze in numele Statelor Unite pentru folosirea bombei atomice la Hiroshima in 1945, a declarat consilierul sau de securitate nationala, Jake Sullivan, inaintea summitului G7 care va avea loc in acest oras din vestul Japoniei, transmit Kyodo…

- Indrumarile actualizate au reiterat, de altfel, incertitudinea anterioara a CBO cu privire la plafonul datoriei in primele cateva saptamani din iunie. Chiar daca veniturile fiscale de la jumatatea lunii iunie ar putea reduce presiunea asupra Trezoreriei pana in iulie, exista inca riscul de neplata in…

- Presedintele american Joe Biden va participa la summitul liderilor G7 de la Hiroshima, Japonia, in perioada 19-21 mai, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP.Pe ordinea de zi se vor afla razboiul din Ucraina, criza alimentara si climatica mondiala si "asigurarea unei cresteri economice incluzive…

- Presedintele american, Joe Biden, va participa la urmatorul summit al G7 intre 19 si 21 mai la Hiroshima, in Japonia, a anuntat marti Casa Alba, noteaza AFP, citat de Agerpres.Liderul administratiei de la Washington si sefii de stat din G7 vor discuta, printre altele, despre "sprijinul neclintit…

- Rezerva Federala ar trebui ”sa ia o pauza sa respire”, deoarece pare gata sa impinga ratele dobanzilor chiar mai sus decat se astepta anterior, dupa ce datele recente au aratat mai putine progrese decat au sperat oficialii bancii centrale in reducerea inflatiei, a declarat marti un oficial al Casei…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a confirmat ca delegația prezidențiala a anunțat Rusia despre calatoria președintelui Joe Biden la Kiev. Informarea a fost facuta duminica dimineața, cu cateva ore inainte de plecarea de la Washington, potrivit BBC . Calatoria era…