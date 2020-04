Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca pandemia COVID-19 demonstreaza necesitatea reformarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU, transmite…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea Organizației Mondiale a Sanatații, care ar trebui reformanta, noteaza Reuters, citat de Agerpres. Mike Pompeo a declarat pentru Fox News miercuri seara tarziu ca este nevoie de o "remediere…

- Aliatii presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si ai adversarului sau Juan Guaido, liderul opozitiei, au inceput - in secret - negocieri, in contextul in care exista ingrijorari tot mai mari cu privire la eventualul impact al raspandirii noului coronavirus, au declarat surse pentru Reuters, potrivit…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Washingtonul are motive puternice sa creada ca autoritatile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. In cadrul unei…

- Pe motivul: „America first, nu China”! Presedintele Donald Trump a anuntat marti suspendarea contributiei SUA la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pe motivul "proastei gestionari" a pandemiei noului coronavirus , informeaza miercuri agentiile de presa internationale. "Astazi ordon suspendarea…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a intensificat marti criticile la adresa modului in care China gestioneaza pandemia de coronavirus, spunand ca Partidul Comunist Chinez inca ascunde de restul lumii informatii care ar fi necesare pentru prevenirea aparitiei de noi cazuri, relateaza Reuters,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adus noi critici Chinei cu privire la felul în care a gestionat informatiile privind noul coronavirus si a acuzat Partidul Comunist ca ascunde in continuare informatii, scrie Reuters. Într-un interviu acordat postului de radio Washington…

- China va permite accesul experiților americani în țara ca parte a eforturilor depuse de Organizația Mondiala a Sanații pentru combaterea raspândirii rapide a noului coronavirus, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "China a acceptat oferta Statelor Unite de a…