Stiri pe aceeasi tema

- Sherman s-a intalnit cu Zelenski si cu alti oficiali ucraineni de rang inalt luni, ”pentru a reafirma angajamentul puternic si de nezdruncinat al Statelor Unite fata de Ucraina si fata de apararea acesteia impotriva agresiunii neprovocate a Rusiei”, anunta intr-un comunicat un purtator de cuvant al…

- O serie de documente clasificate, din perioada in care președintele SUA, Joe Biden, era vicepresedinte au fost descoperite toamna trecuta, in biroul sau privat. Potrivit legii din Statele Unite ale Americii, titularii de functii federale sunt obligati prin lege sa renunte la documentele oficiale si…

- Casa Alba a anuntat ca Statele Unite si Germania intentioneaza sa livreze in Ucraina blindate de infanterie de tip Bradley, de partea americana, si model Marder, de partea germana.Anuntul survine dupa o convorbire telefonica intre presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz. Cei…

- „ Intentionez sa fac asta „, le-a spus miercuri presedintele american Joe Biden jurnalistilor care l-au intrebat daca are in vedere sa mearga la frontiera Statelor Unite(SUA) cu Mexicul, unde sosesc in mod regulat multi candidati la imigrare, noteaza AFP. Joe Biden nu a oferit mai multe detalii cu privire…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmeaza sa calatoreasca la Washington pentru o intalnire cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, in prima vizita oficiala a liderului de la Kiev de cand țara sa a fost invadata de ruși in 24 februarie, scrie BBC. Casa Alba a confirmat vizita, iar Zelenski…

- Comisia Camerei Reprezentanților din SUA care investigheaza asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului a votat luni, 19 decembrie, in unanimitate pentru formularea de acuzații penale impotriva fostului președinte Donald Trump, relateaza CNN și Reuters . Comisia a cerut Departamentului de Justiție…

- Joe Biden implineste duminica 80 de ani, fiind primul presedinte octogenar din istoria Statelor Unite. El isi va sarbatori ziua de nastere cu un brunch gazduit de sotia sa, Jill, o sarbatoare care a primit un plus in acest weekend cu nunta nepoatei sale, sambata, la Casa Alba, relateaza news.ro, conform…

- Decizia celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, Donald Trump, de a concura pentru revenirea la Casa Alba a fost comentata de actualul șef al statului, Joe Biden, transmite RBC-Ucraina cu referire la Twitter-ul oficial al președintelui. Președintele democrat nu este incintat de ideea fostului…