- Dupa aproape 4 luni de pauza din cauza pandemiei, presedintele Donald Trump a tinut primul miting electoral. In fata unei audiente mult mai mici ca de obicei, Trump l-a atacat pe rivalul sau in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, pe care l-a numit "marioneta stangii

- Șase membri ai echipei de campanie ai lui Donald Trump au fost testați pozitiv la coronavirus. Cu toate acestea, mitingul electoral programat in orașul Tulsa din Oklahoma nu a fost anulat. Mai mult, liderul de la Casa Alba nu a impus nicio regula pentru a preveni raspandirea virusului.

- Presedintele american Donald Trump a asigurat sambata ca are o stare buna de sanatate, dupa ce participase anterior la o ceremonie in cursul careia paruse ca da semne de oboseala, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Daca este vreo problema, va voi spune", a spus el la Tulsa (Oklahoma), in sudul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…

- Noile garduri instalate in jurul Casei Albe pentru a-i impiedica pe protestatari sa se apropie prea mult de cladire au devenit un urias avizier pe care manifestantii isi fac cunoscute mesajele impotriva discriminarii rasiale, relateaza marti dpa.Incercuirea complexului a inceput acum circa o saptamana,…

- Președintele american Donald Trump pierde teren in lupta pentru un nou mandat la Casa Alba, ca urmare a modului in care gestioneaza escaladarea protestelor anti-rasism ce au loc in SUA in aceste zile. ...

- Robert De Niro, unul dintre cei mai virulenți critici ai lui Donald Trump, a lansat un nou atac la adresa președintelui american, pentru cum a gestionat pandemia de COVID-19, scrie The Guardian. De aceasta data a dat și un exemplu pozitiv, pe care liderul de la Casa Alba l-ar putea urma: Anthony Cuomo,…