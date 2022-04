”Noi credem ca am impus sanctiunile majore, insa atentia noastra in zilele urmatoare se va concentra asupra evaziunii, adica riscului ca Rusia sa ocoleasca masurile impuse de catre Statele Unite”, anunta, intr-un colocviu, consilierul in probleme de securtate nationala al Casei Albe Jake Sullivan. ”Vom face anunturi in urmatoarele doua saptamani de identificare a tintelor care incearca sa permita aceasta ocolire, in Rusia si nu numai”, declara el. ”Bineinteles, exista si problema energiei in Europa, iar aceasta este o conversatie in curs” intre occidentali, declara Jake Sullivan, care se refera…