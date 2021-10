Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a discutat telefonic luni cu noul premier japonez, Fumio Kishida, si l-a felicitat pentru alegerea in functie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, noteaza AFP, citat de agerpres. Alianta dintre Statele Unite si Japonia "este piatra de temelie a pacii, securitatii…

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri, in cadrul unui summit virtual pe tema Covid-19, ca SUA vor dona inca 500 de milioane de vaccinuri impotriva Covid-19 catre țari cu economii mici și medii din intreaga lume, ceea ce va crește totalul de doze donate de Statele Unite la peste 1,1 miliarde…

- Presedintele american Joe Biden va organiza miercuri un summit virtual dedicat pandemiei de COVID-19 in marja sesiunii Adunarii Generale a ONU, conform unui anunt facut vineri de Casa Alba, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Scopul acestei intalniri este de a extinde si a intari eforturile…

- Presedintele SUA Joe Biden va vizita sambata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc in urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia…

- Joi dupa-amiaza a avut loc un atac sinucigaș in apropierea aeroportului din Kabul, in timpul operațiunilor de evacuare. Mai multe explozii au blocat complet zona și au produs haos prin mulțime. Bilanțul morților a ajuns la peste 90 de decese și 150 de persoane ranite in atacul terorist. Totuși, procedurile…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- Presedintele american Joe Biden si premierul britanic Boris Johnson au convenit marti, in cadrul unei convorbiri telefonice, sa participe saptamana viitoare la un summit virtual G7 privind Afganistanul, au anuntat Casa Alba si Downing Street, relateaza AFP. Cei doi lideri ''au convenit sa se…

- Joe Biden urmeaza sa se adreseze americanilor in legatura cu Afganistanul la 19.45 GMT de la Casa Alba, a anuntat luni presedintia Statelor Unite intr-un comunicat, citat de France Presse. Presedintele american, care a pastrat tacerea mai multe zile in fata celei mai grave crize de la alegerea sa, isi…