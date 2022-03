Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite nu au observat deocamdata niciun indiciu concret privind iminenta unui atac cu arme chimice sau biologice rusesti in Ucraina, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din domeniul apararii, anunța Agerpres.

Acuzatiile Rusiei ca Ucraina are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian.

Economia Rusiei a fost data inapoi cu un deceniu in urma sanctiunilor adoptate de Occident din cauza invaziei ruse din Ucraina, a afirmat marti Casa Alba, care a ironizat in acelasi timp masurile de raspuns ale Moscovei impotriva presedintelui Joe Biden si a altor politicieni americani, relateaza…

Statele Unite considera "profund ingrijoratoare" pozitia "de aliniere a Chinei cu Rusia" in fata razboiului din Ucraina, a precizat luni un inalt responsabil de la Casa Alba, dupa o intalnire la nivel inalt la Roma care nu a facut sa scada tensiunea, scrie AFP.

Statele Unite au anuntat, vineri seara, impunerea de sanctiuni impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, si a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, din cauza interventiei militare ruse in Ucraina, anunța Mediafax.

Președintele american Joe Biden a convocat joi dimineața o reuniune a Consiliului Național de Securitate in Sala de Situații pentru a discuta ultimele evoluții din Ucraina, a declarat un oficial de la Casa Alba, informeaza Mediafax.

Daca i se permite sa invadeze Ucraina, Vladimir Putin va continua razboiul impotriva țarilor vecine. Avertismentul a fost facut de Liz Truss, ministrul britanic de externe, citata de Daily Mail și The Guardian.

Statele Unite au acuzat miercuri Rusia ca este pe cale sa creeze pretexte pentru a putea ataca Ucraina, denuntand in special acuzatiile recente de genocid in teritoriile separatiste ucrainene pro-ruse exprimate recent de presedintele Vladimir Putin, transmite joi AFP.