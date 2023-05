Stiri pe aceeasi tema

- Armata sudaneza si-a trimis reprezentanti in Arabia Saudita pentru a discuta despre o posibila prelungire a acordului de incetare a focului incheiat cu gruparea paramilitara rivala, Fortele de Sprijin Rapid - RSF - in pofida continuarii luptelor, scrie Rador.Discutiile de la Jeddah vor avea loc duminica.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are programata o vizita in Polonia, miercuri, pentru discuții cu omologul sau polonez, Andrzej Duda. Polonia este cel mai constant și apropiat aliat al Ucrainei și al lui Zelenski dupa invaiza la scara larga declanșate de Putin. Anunțul acestei vizite a fost…

- Vizita-surpriza pe care a facut-o președintele SUA Joe Biden in Ucraina luni, 20 februarie, a fost ținuta in secret chiar și fața de soția sa, Jill Biden, care a marturisit marți, 21 februarie, ca a aflat de calatorie „chiar inainte de pleca”, potrivit CNN.„Mi-a spus chiar inainte sa plece și l-am intrebat:…

- Adevarata aventura, periculoasa calatorie a presedintelui Joe Biden intr-o zona de razboi, a facut inconjurul lumii. Este un mare act de curaj sau doar o provocare? Este cel mai puternic om de pe planeta purtatorul unui mesaj de pace sau o noua declaratie de razboi? In orice caz, Rusia spune ca a…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat marti ca sprijinul SUA si al aliatilor lor pentru Ucraina va fi in continuare ferm, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele american Joe Biden va tine astazi un discurs istoric in Polonia, pentru a marca un an de la inceputul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. La randul sau, Vladimir Putin iși va rosti astazi discursul despre starea națiunii in fața Adunarii Federale a Rusiei.

- Joe Biden a ajuns luni dimineata intr-o vizita-surpriza la Kiev, tranmițand astfel fel un semnal puternic de sprijin pentru Ucraina. De asemenea, un alt gest simbolic facut de Biden in aceasta vizita: cravata purtata de liderul de la Casa Alba e in galben și albastru, culorile Ucrainei. Este prima…

- Președintele american, Joe Biden, este așteptat astazi la Varșovia, unde va fi primit de omologul sau polonez, Andrej Duda. Liderul de la Casa Alba are programat pentru marți un discurs in care va marca un an de razboi in Ucraina.