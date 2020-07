Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara, 23 iulie 2020: Intr-un context atipic, și vacanța este altfel. Pentru cei mici, dar și pentru cei mari, experiențele in aer liber sunt sursele de energie pozitiva și distracție. De aceea, parcul din Iulius Town Timișoara reprezinta principala destinație atunci cand vrei joaca, relaxare și…

- Parcul din Iulius Town Timișoara reprezinta o excelenta destinație atunci cand vrei joaca, relaxare și natura, intr-un singur loc. Partenera la distracție este și familia de rațuște instalata pe lacul din Iulius Gardens, care a devenit o atracție in sine. Contextul s-a schimbat, dar bucuria de a petrece…

- Polițiștii clujeni au acționat in weekend pe terase și in baruri in vederea respectarii masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dar și a normelor de convietuire sociala.

- BERBEC 21.03-20.04: Este o saptamana minunata pentru a interactiona cu altii, chiar daca o faceti personal sau online. Diplomatia si tactul vor fi a doua natura pentru dumneavoastra si ii veti incanta pe toti cei care ii veti intalni. TAUR 21.04-21.05: Vestea buna este ca saptamana aceasta…

- Tabita Cernica, reprezentanta a Asociației Preventis, care are ca domeniu de activitate prevenirea și recuperarea din adicții a adolescenților și tinerilor, a aratat ca tot mai mulți adolescenți din Cluj consuma alcool pe terase și merg la salile de jocuri de noroc, iar autoritațile nu fac nimic…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat sambata ca, in perioada urmatoare, vor fi intensificate controalele pentru a se verifica daca sunt respectate masurile de distantare sociala, impuse de pandemia de coronavirus, scrie Agerpres. “Acum sunt zile cruciale, pentru ca…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, sambata, ca, in perioada urmatoare, vor fi intensificate controalele pentru a se verifica daca sunt respectate masurile de distantare sociala, impuse de autoritați in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres."Acum…

- Teatru de papuși și numere de mima sunt motive de veselie pentru copii, la Iulius Town Timișoara. Programul de weekend este completat cu ritmuri antrenante și sesiuni prelungite de shopping, cu reduceri de „reintalnire”. Sambata, muzica se va auzi in Iulius Gardens. Intre orele 18.00 și 22.00, cei…