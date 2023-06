Universitatea Craiova a ramas fara președintele dupa ce Sorin Cirțu și-a anunțat retragerea in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc vineri. Sorin Carțu nu mai este președintele Universitații Craiova „Am decis sa ies din fotbal. Principalul motiv e perioada de peste 55 de ani de fotbal pe care o am. Am trecut prin cariera de fotbalist și antrenor, iar in ultimii patru ani și jumatate prin cea de conducator. Nu am venit cu foi ca sa vorbesc, ci vorbesc exact ceea ce simt in momentul asta. Sunt mandru de ce am realizat in domeniul asta. Sunt la momentul in care vreau sa mulțumesc celor…