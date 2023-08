Cartonaș roșu pentru fiul cel mare al lui Reghecampf Fiul cel mare al antrenorului Laurentiu Reghecampf, Luca, a ramas fara cont de Instagram, dupa un comentariu atisemit. Acesta a postat un mesaj prin care transmitea ca Israelul ”merita distrus intr-o camera de gazare”. Reactia sa a venit dupa ce doi israelieni ar fi fost impuscati de catre un palestinian. Ca raspuns pentru un utilizator de Instagram, Luca a scris: „Singurul lucru pe care Israelul il merita este sa fie pus intr-o camera si pornit dusul”. Acesta a adaugat si o fata zambitoare la finalul comentariului. Ca urmare a acestui comentariu, Luca Reghecampf a ramas fara cont de Instagram.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

