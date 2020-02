Cartofii dulci sunt buni pentru sanatate? Nutritionistul Gianluca Mech explica Cartofii dulci sunt buni pentru sanatate? Nutritionistul Gianluca Mech explica Cartofii dulci sunt legume radacinoase cultivate pe intreg globul. Se pot gasi intr-o varietate de culori, cum ar fi portocaliu sau mov, si sunt extrem de bogati in vitamine, minerale, antioxidanti si fibre. Sunt gustosi si aduc beneficii nebanuite din punct de vedere al sanatatii. “Cartoful dulce ne este un aliat de nadejde atunci cand vine vorba despre sanatatea cardiovasculara. Contine antioxidanti, vitamine, minerale si fibre, astfel ca ajuta la protejarea inimii si a arterelor. In plus, este un aliment fara grasimi… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

