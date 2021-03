O poveste personala a scriitorului și dramaturgului Petre Barbu concentreaza felul in care incercam, de un an, sa ne ducem viața, fara sa ne transformam nici in legume, nici in rebeli fara cauza.Trebuie sa iau cartofi. (Pune-ți masca!) Cinci kile. (Zece, ca sa nu mai bați drumul inca o data!) Trag caruțul. (E vechi, dar ține zece kile.) Ies din bloc, traversez parcarea, voi ajunge in strada, voi traversa intersecția, voi merge o suta de metri pana in piața, la omul meu cu cartofii. (Ești norocos. Alții n-au bani de cartofi.) Ploua, ninge, el este la taraba, are cartofi albi, mari, frumoși. (Poate…