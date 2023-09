Stiri pe aceeasi tema

- A inceput festivalul Summer Well și au aparut primele nemulțumiri ale participanților. Este incredibil cat a platit un roman pe o bere si o portie de cartofi prajiti la Summer Well 2023. Preturile sunt uriase. Cat a costat o bere si o portie de cartofi prajiti la Summer Well 2023. Preturile sunt foarte…

- Un supermarket din Noua Zeelanda care experimenteaza utilizarea inteligenței artificiale pentru a genera planuri de masa a observat cum aplicația a produs cateva feluri de mancare neobișnuite: sandvișuri cu paine otravita și cartofi prajiți care resping ț

- Eroare de programare sau intentie? O aplicatie bazata pe Inteligenta Artificiala a produs cateva feluri de mancare neobișnuite: „sandvișuri cu paine otravita” și „cartofi prajiți care resping țanțarii”. Aplicația, creata de lanțul de supermarketuri Pak ‘n’ Save din Noua Zeelenada, a fost promovata ca…

- Un incendiu de padure in insula spaniola La Palma a fortat evacuarea a cel putin 500 de persoane, au declarat sambata autoritatile, in prima criza naturala pe insula produsa de la o eruptie vulcanica din 2021, transmite Reuters. Incendiul a izbucnit la primele ore ale diminetii de sambata, in El Pinar…

- Alerta la 112 s-a dat noaptea trecuta dupa ce mai mulți turiști au acuzat stari de rau. In total 21 de persoane, din care 11 femei, patru barbați și șase copii au fost transportați la Spitalul Județean din Constanța cu ambulanțele și cu echipaje SMURD.

- Turiștii care ajung pe litoralul romanesc raman uimiți in fața prețurilor halucinante și fara sens pe care le practica unii comercianți. Un barbat a ramas șocat dupa ce a aflat cat are de platit pentru o simpla porție de cartofi. 50 de lei pe o porție de cartofi prajiți Bonul fiscal arata ca porția…

- Imaginea Iașiului este asociata cu Palatul Culturii, monument istoric vizitat și admirat anul de mii și mii de persoane. Totuși, mulți turiști nu cunosc multe amanunte despre impunatoarea construcție din centrul Iașiului.

- Restaurantul lui chef Scarlatescu a fost vizitat de catre unul dintre cele mai cunoscute cupluri pe TikTok. Cei doi tineri au pașit in local pentru a gusta preparatele renumite, oferind ulterior o parere despre calitatea mancarii, a localului dar și a prețurilor, noteaza click.ro. Cei doi tineri deveniți…