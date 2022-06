Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu (foto stanga), susține ca vizitele oficiale in Ucraina se anunța de obicei dupa ce au loc, totul din motive de securitate. Așa a comentat șeful diplomației romanești afirmația parlamentarului ucrainean Oleksiy Goncharenko, care a anunțat vizita președintelui…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut sambata, 4 iunie 2022, o alocutiune in cadrul ceremoniei de decernare a Premiului European Carol al IV lea al Federatiei Germanilor Sudeti pentru 2020, la Hof, Republica Federala Germania.Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a transmis ca Premiul European…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat joi, 7 aprilie 2022, la evenimentul dedicat inaugurarii biroului din Bruxelles al think-tank-ului GLOBSEC, ca vorbitor principal (keynote speaker), in cadrul dezbaterii dedicate securitații europene. Evenimentul a avut la loc in marja reuniunii…

- Statele Unite(SUA) cred ca Rusia a finalizat retragerea din jurul Kievului și ca iși reface și iși realimenteaza trupele in vederea unei preconizate redesfașurari in Ucraina, a declarat miercuri un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de Reuters. In weekend, Ucraina a declarat ca forțele…

- Moscova va da un raspuns adecvat la fiecare pas impotriva Rusiei, a declarat miercuri reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, la postul de radio Sputnik, comentand cazurile masive de expulzare a diplomaților ruși din țarile occidentale. Fii la curent cu cele…

- Kremlinul respinge „categoric” orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si afirma ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis duminica ca Romania dorește o ancheta internaționala cu privire la atrocitațile reclamate de ucraineni in localitațile ocupate de invadatorii ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Intr-un interviu dat postului american Fox News, Andrei Kozirev, singurul ministru de externe de la Moscova care a dus o politica pro-occidentala, a spus raspicat ca Rusia duce o diplomatie a „inselaciunii" si ca principalul artizan al acestei mentalitati de tepar in relatiile internationale este fostul…